Десять человек стали жертвами пожара в иранской чайной 

Жертвами пожара, который охватил чайную в иранской провинции Хузестан, стали не менее 10 человек. Еще шестеро пострадали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло 3 апреля в городе Ахваз на юго-западе
страны. По предварительным данным, пожар начался после сильного взрыва газовых баллонов.
В течение четырех минут на место прибыли пожарные. Их оперативность спасла десятки людей, которые оказались заблокированы в здании.
Согласно отчету экстренных служб, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.
Утром 3 апреля во Владивостоке загорелись два склада. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших. На тушение пламени у спасателей ушло около часа.