Ещё
Десять человек стали жертвами пожара в иранской чайной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять человек стали жертвами пожара в иранской чайной 

360tv.ru 52 минуты назад
Жертвами пожара, который охватил чайную в иранской провинции Хузестан, стали не менее 10 человек. Еще шестеро пострадали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло 3 апреля в городе Ахваз на  юго-западе
страны. По предварительным данным, пожар начался после сильного взрыва газовых баллонов.
В течение четырех минут на место прибыли пожарные. Их оперативность спасла десятки людей, которые оказались заблокированы в здании.
Согласно отчету экстренных служб, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.
Утром 3 апреля во Владивостоке загорелись два склада. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших. На тушение пламени у спасателей ушло около часа.
360tv.ru: последние новости
МЧС: свыше 100 населенных пунктов Подмосковья могут оказаться в зоне подтопления Максим Фадеев посвятил песню жертвам кемеровского пожара Пассажир рейса Москва — Бангкок умер во время полета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей86
Киевский прокурор появился на телевидении голым67
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами111
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»355
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение