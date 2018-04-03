Десять человек стали жертвами пожара в иранской чайной

Жертвами пожара, который охватил чайную в иранской провинции Хузестан, стали не менее 10 человек. Еще шестеро пострадали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло 3 апреля в городе Ахваз на юго-западе

страны. По предварительным данным, пожар начался после сильного взрыва газовых баллонов.

В течение четырех минут на место прибыли пожарные. Их оперативность спасла десятки людей, которые оказались заблокированы в здании.

Согласно отчету экстренных служб, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.