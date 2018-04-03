В Михайловке под Волгоградом 82 человека из-за паводка покинули свои дома 

82 жителя Михайловки в Волгоградской области, среди которых 14 — дети, вынуждены сейчас проживать в ПВР из-за паводка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, осложнение паводковой обстановки наблюдалось в шестити населённых пунктах: Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной. В общей сложности в Михайловке подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домов с населением 968 человек, среди которых 272 ребенка. Развернуто пять пунктов временного размещения общей вместимостью 370 человек. Пока в ПФР переехали 82 человека.
В станице Кумылженская подтоплено 13 улиц, на которых расположено 302 придворовых участка с общей численностью жителей — 754 человека из них 155 детей. «В 25 домов, в которых проживает 48 человек зашла вода», — подчеркнули в ГУ МЧС. Для эвакуации населения развернуто два пункта временного размещения вместимостью 800 человек. В Кумылженском районе все еще действует режим «чрезвычайная ситуация».
Во Фроловском районе в хуторе Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. Развернут один пункт временного размещения, в котором находится 10 человек. Кроме того, 42 человека переехали к родственникам.