Ещё
Воронежцы делятся фотографиями затопленных улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежцы делятся фотографиями затопленных улиц 

АиФ 3 апреля 2018
Фото: АиФ
Пользователи городского сообщества «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» делятся снимками затопленных городских улиц.
Таяние снега из-за резкого потепления привело к тому, что многие участки оказались под водой. В частности, местные жители жалуются, что затопленными оказались подход к детскому саду на улице Волго-Донской, Ольховый переулок, пешеходные дорожки и проезжая часть во дворах на улице Миронова и др.
При этом на совещании в мэрии, которое прошло 2 апреля, врио главы города Вадим Кстенин потребовал уделить особое внимание мониторингу территории и своевременной ликвидации подтоплений.
АиФ: последние новости
Очевидцы сфотографировали затопленные улицы и дворы в воронежском Калаче Несколько дорог в Липецкой области затоплены из-за паводка В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов206
США ввели санкции против российских бизнесменов236
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками642
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение