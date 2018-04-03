Движение на привокзальной площади Внуково будет затруднено 7 апреля из-за встречи Благодатного огня

Затруднения в движении ожидаются на привокзальной площади аэропорта Внуково 7 апреля 2018 г. в связи с проведением церемонии, посвященной встрече Благодатного огня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Уважаемые пассажиры и гости аэропорта Внуково! Обратите внимание, что 7 апреля 2018 г. в связи с проведением церемонии «Встреча Благодатного огня» во второй половине дня движение на привокзальной площади будет затруднено. В аэропорт Внуково ожидается прибытие большого количества представителей приходов Русской православной церкви и СМИ, поэтому, пожалуйста, заранее планируйте время прибытия в аэропорт», — говорится в сообщении.

В компании также попросили учитывать вероятные задержки, которые могут возникнуть при движении, и использовать для высадки пассажиров зону вылета, находящуюся на эстакаде, или пользоваться услугами «Аэроэкспресса».