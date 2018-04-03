Меняйло: помощь пострадавшим от паводка районам Сибири должна оказываться незамедлительно

НОВОСИБИРСК , 3 апреля. / ТАСС /. Меры по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов в Сибири, пострадавших от паводка, необходимо принимать сразу после его прохождения, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло

"После ухода воды меры по восстановлению объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры жилых домов должны приниматься оперативно… Нельзя оставлять людей без помощи и внимания, адресная помощь должна быть оказана всем пострадавшим", — сказал он на совещании, посвященном прохождению паводка.

Меняйло отметил, что сейчас необходимо обеспечить сохранность имущества жителей подтопленных населенных пунктов, особое внимание следует обратить эвакуации крупного рогатого скота, чтобы не допустить его падеж. Во вторник стало известно, что паводок в Алтайском крае нанес ущерб и сельскому хозяйству — в регионе время половодья погибли более 250 голов крупного рогатого скота.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на 3 апреля в регионе остаются подтопления в 32 населенных пунктах. Группировка из почти 1,5 тыс. спасателей продолжает работать на территориях, подвергшихся подтоплению. В Алтайском крае сохраняется режим ЧС, с начала паводка там пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В регионе опасаются нового разгула стихии из-за потепления и ожидаемого вскрытия льда на реках.