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В школе под Воронежом из-за пожара эвакуировали более 70 человек
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В школе под Воронежом из-за пожара эвакуировали более 70 человек 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Рамонском районе Воронежской области из-за пожара в электрощитовой школы эвакуировали более 70 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Очаг пожара находился в электрощитовой на первом этаже школы в населенном пункте Русская Гвоздевка. Из здания эвакуировали 60 учеников и 15 сотрудников персонала", — рассказал источник.
Он добавил, что возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пятиэтажный дом эвакуировали из-за пожара в центре Сочи.
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