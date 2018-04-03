В школе под Воронежом из-за пожара эвакуировали более 70 человек

В Рамонском районе Воронежской области из-за пожара в электрощитовой школы эвакуировали более 70 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. "Очаг пожара находился в электрощитовой на первом этаже школы в населенном пункте Русская Гвоздевка. Из здания эвакуировали 60 учеников и 15 сотрудников персонала", — рассказал источник. Он добавил, что возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что пятиэтажный дом эвакуировали из-за пожара в центре Сочи