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Более ста населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления
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Более ста населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИАМО
В зоне подтопления во время половодья в Московской области могут оказаться 112 населенных пункта. Об этом заявил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин. Он уточнил, что там проживают более 11 тыс. человек. Кроме того, в зоне подтопления — 42 участка автомобильных дорог протяженностью почти 30 км. Службы комплекса городского хозяйства столицы также готовы к работе в условиях весеннего паводка. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Павла Бирюкова, с начала активного таяния снега городские службы переведут на усиленный режим работы.
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