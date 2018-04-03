Более ста населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления 

В зоне подтопления во время половодья в Московской области могут оказаться 112 населенных пункта. Об этом заявил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин. Он уточнил, что там проживают более 11 тыс. человек. Кроме того, в зоне подтопления — 42 участка автомобильных дорог протяженностью почти 30 км. Службы комплекса городского хозяйства столицы также готовы к работе в условиях весеннего паводка. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Павла Бирюкова, с начала активного таяния снега городские службы переведут на усиленный режим работы.