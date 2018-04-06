В Приамурье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Это сделано для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

"В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры", — сообщают власти муниципалитетов, напоминая, что за нарушение правил грозит штраф.

За сутки площадь пожаров на Дальнем Востоке выросла почти на 17 тысяч гектаров, практически вся она пришлась на Амурскую область — 14,5 тысячи гектаров, на утро пятницы в Приамурье продолжается тушение 26 пожаров.

В 18 районах Амурской области действует особый противопожарный режим.

Как сообщает в пятницу региональный главк МЧС , в Приамурье прибыли дополнительные силы МЧС России.

"Тридцать человек от Амурского спасательного центра и вертолет Ми-26 от Авиационного спасательного центра из города Хабаровска . Данная группировка будет направлена на ликвидацию пожаров в Свободненском районе, в последующем будет направляться на самые сложные и опасные участки в зависимости от обстановки", — сказал замначальника главка Андрей Потахов, слова которого приводятся в сообщении МЧС.

В пятницу в регионе сохранится ветреная погода, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.