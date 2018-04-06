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В Приамурье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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В Приамурье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 

РИА Новости 18 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, территории которых начинаются в 100 километрах к северу от региональной столицы, сообщают местные власти.
Это сделано для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.
"В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры", — сообщают власти муниципалитетов, напоминая, что за нарушение правил грозит штраф.
За сутки площадь пожаров на Дальнем Востоке выросла почти на 17 тысяч гектаров, практически вся она пришлась на Амурскую область — 14,5 тысячи гектаров, на утро пятницы в Приамурье продолжается тушение 26 пожаров.
В 18 районах Амурской области действует особый противопожарный режим.
Как сообщает в пятницу региональный главк МЧС, в Приамурье прибыли дополнительные силы МЧС России.
"Тридцать человек от Амурского спасательного центра и вертолет Ми-26 от Авиационного спасательного центра из города Хабаровска. Данная группировка будет направлена на ликвидацию пожаров в Свободненском районе, в последующем будет направляться на самые сложные и опасные участки в зависимости от обстановки", — сказал замначальника главка Андрей Потахов, слова которого приводятся в сообщении МЧС.
В пятницу в регионе сохранится ветреная погода, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.
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 Ещё 6 источников 
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