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В двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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В двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.
"В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры", — говорится в сообщении властей.
По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что массовые лесные пожары охватили Сибирь и Приморский край. За последние сутки на Дальнем Востоке площадь возгораний увеличилась на 20 тысяч гектаров.
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 Ещё 12 источников 
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