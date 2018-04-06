В двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры", — говорится в сообщении властей.

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.