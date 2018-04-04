В Татарстане капитально отремонтируют трассу М-7 

В течение 2018 года в республике отремонтируют 139,4 километров федеральных автомобильных дорог. На участке размером 48,2 километров планируется капитальный ремонт. Максимальный объем работ проведут на трассе М-7 «Волга». Здесь капитально отремонтируют 25,8 километров дороги, в том числе, приведут в порядок полотно в Зеленодольском, Актанышском, Высокогорском и Елабужском районах Татарстана. В приоритете ремонт трех участков трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами. Приведут в порядок развязку на 821-м километре. Будет расширена проезжая часть, а также смонтированы новые трубы. Ремонт планируется и на двух участках Р-239. Кроме того, обновят подъезды к аэропорту «Казань».