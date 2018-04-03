Аналитики выявили взаимосвязь между классом автомобиля и его пробегом

Средний пробег автомобиля в России зависит от его класса и чем больше машина, тем выше средний пробег, подсчитали эксперты сервиса auto.ru.

Эксперты отмечают, что средний годовой пробег у автомобилей Kia Picanto составляет около 9,9 тыс. км, а у Daewoo Matiz — около 10,2 тыс. км, в то время как владельцы Toyota Land Cruiser 200 проезжают в год в среднем около 19 тыс. км, Kia Mohave — 19,1 тыс. км, Volvo XC70 — 19,4 тыс. км.

«Минимальное значение пробега, даже чуть ниже 10 тыс. км в год — у Kia Picanto. Максимальное в классе A — у китайского Lifan Smily, но и оно не превышает 12,5 тыс. В среднем владелец машины класса A проезжает 10,4 тыс. км в год, а владелец машины класса B — в полтора раза больше, 15,4 тыс. км. В классе C значение ещё чуть выше — почти 16 тыс. км», — говорится в сообщении.

Максимальный средний пробег, 17,4 тыс. в год, наблюдается в классе E. Например, владельцы Lada 2121 (Lada 4x4) проезжают в год около 12,3 тыс. км, Lada Priora — 15,9 тыс. км, Lada Granta — 16,3 тыс. км, а Lada Largus — 19,6 тыс. км.