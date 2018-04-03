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«Хабаровские авиалинии» возобновили полеты на самолетах L-410 по краевым маршрутам
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«Хабаровские авиалинии» возобновили полеты на самолетах L-410 по краевым маршрутам 

Дальний Восток 53 минуты назад
Фото: Дальний Восток
Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» со вторника возобновила полеты на внутренних линиях на самолетах L-410, приостановленные из-за авиакатастрофы у села Нелькан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«С сегодняшнего дня возобновляются регулярные авиарейсы на самолете L-410 по ранее выполнявшимся маршрутам из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Аян, Богородское и Херпучи. Решение о возвращении воздушных судов чешского производства принято краевой авиакомпанией «Хабаровские авиалинии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты завода-производителя двигателей GE Aviation произвели замены комплектующих, а также проверили параметры работы двигателей и воздушных винтов. 31 марта самолеты L-410 совершили успешные облеты.
15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан и принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок. Сообщалось, что причиной катастрофы могла стать нештатная работа одного из двигателей. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались дважды: сразу после крушения и после другого инцидента, связанного с нештатной работой двигателя воздушного судна.
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