«Хабаровские авиалинии» возобновили полеты на самолетах L-410 по краевым маршрутам

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» со вторника возобновила полеты на внутренних линиях на самолетах L-410, приостановленные из-за авиакатастрофы у села Нелькан . Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«С сегодняшнего дня возобновляются регулярные авиарейсы на самолете L-410 по ранее выполнявшимся маршрутам из Хабаровска Комсомольск-на-Амуре , Чумикан, Аян, Богородское и Херпучи. Решение о возвращении воздушных судов чешского производства принято краевой авиакомпанией «Хабаровские авиалинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты завода-производителя двигателей GE Aviation произвели замены комплектующих, а также проверили параметры работы двигателей и воздушных винтов. 31 марта самолеты L-410 совершили успешные облеты.

15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан и принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок. Сообщалось, что причиной катастрофы могла стать нештатная работа одного из двигателей. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались дважды: сразу после крушения и после другого инцидента, связанного с нештатной работой двигателя воздушного судна.