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Часть жильцов горевшего в Сочи дома остаются в пункте временного размещения
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Часть жильцов горевшего в Сочи дома остаются в пункте временного размещения 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 3 апр — РИА Новости. После пожара в пятиэтажном доме в Сочи, который произошел в понедельник вечером, в пункте временного размещения остается 21 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
В понедельник вечером в пятиэтажном доме на улице Пятигорской произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 50 жителей дома.
Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной.
"В настоящее время в пункте временного размещения находится 21 человек. На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, причины возгорания будут установлены после проведения исследований проб и образцов", — отметил собеседник агентства.
Огонь охватил пятиэтажный дом в центре Сочи. Кадры пожара
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В Сальвадоре произошло мощное землетрясение В Ейске произошел взрыв в частном жилом доме, пострадал один человек Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась до 600 квадратных метров
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