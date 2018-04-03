Часть жильцов горевшего в Сочи дома остаются в пункте временного размещения

В понедельник вечером в пятиэтажном доме на улице Пятигорской произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 50 жителей дома.

Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной.

"В настоящее время в пункте временного размещения находится 21 человек. На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, причины возгорания будут установлены после проведения исследований проб и образцов", — отметил собеседник агентства.

Огонь охватил пятиэтажный дом в центре Сочи. Кадры пожара