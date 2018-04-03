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Разлом в Африке приведет к образованию нового океана
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Разлом в Африке приведет к образованию нового океана 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Земля постоянно меняется, в ее недрах непрерывно происходит движение, тектонические плиты меняют свое положение, что приводит к землетрясениям, извержениям вулканов, переменам в ландшафте. Так новая трещина неожиданно появилась на юго-западе Кении и проходит через Эфиопию, Кению и Танзанию. Этот разлом тянется на 3000 километров и уже повредил часть шоссе Найароби-Нарок. Рядом с трещиной наблюдается вулканическая и сейсмическая активность.
Конечно, для того, чтобы от Африки откололся кусок материка, потребуется несколько тысяч лет или даже миллионы, но начало этому процессу положено. Вулканы и землетрясения в этом районе указывают на то, что поверхность земли истончается и скоро трещина начнет постепенно заполняться водой. Это будет происходить очень медленно и постепенно. Но когда массы воды будет достаточно, она «порвет» материк. В этом случае Эфиопия и Сомали «уплывут» на отдельном острове, а разлом полностью заполнится водой, и сформируется новый океан.
Разлом увеличивается на разных участках от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год. Он начал формироваться около 30 млн лет назад и только сейчас дошел до поверхности, когда истончилась литосфера. Ученые считают, что 138 млн лет назад именно такая трещина привела к тому, что материки Южная Америка и Африка отделились друг от друга, о чем свидетельствует совпадение береговых линий.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
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