Разлом в Африке приведет к образованию нового океана

Земля постоянно меняется, в ее недрах непрерывно происходит движение, тектонические плиты меняют свое положение, что приводит к землетрясениям, извержениям вулканов, переменам в ландшафте. Так новая трещина неожиданно появилась на юго-западе Кении и проходит через Эфиопию , Кению и Танзанию . Этот разлом тянется на 3000 километров и уже повредил часть шоссе Найароби-Нарок. Рядом с трещиной наблюдается вулканическая и сейсмическая активность.

Конечно, для того, чтобы от Африки откололся кусок материка, потребуется несколько тысяч лет или даже миллионы, но начало этому процессу положено. Вулканы и землетрясения в этом районе указывают на то, что поверхность земли истончается и скоро трещина начнет постепенно заполняться водой. Это будет происходить очень медленно и постепенно. Но когда массы воды будет достаточно, она «порвет» материк. В этом случае Эфиопия и Сомали «уплывут» на отдельном острове, а разлом полностью заполнится водой, и сформируется новый океан.

Разлом увеличивается на разных участках от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год. Он начал формироваться около 30 млн лет назад и только сейчас дошел до поверхности, когда истончилась литосфера. Ученые считают, что 138 млн лет назад именно такая трещина привела к тому, что материки Южная Америка и Африка отделились друг от друга, о чем свидетельствует совпадение береговых линий.