Крушение вертолета Ми-17 ВВС Индии в Гималаях попало на видео

Вертолет Ми-17, принадлежавший военно-воздушным силам Индии, потерпел крушение при посадке в горной деревне Кедарнатх, расположенной на высоте более трех с половиной тысяч метров в штате Уттаракханд на севере страны.

Один из очевидцев запечатлел на камеру мобильного телефона, как воздушное судно во время снижения задело ограждение, после чего завалилось на бок и перевернулось.

Сразу после этого на борту начался пожар, с которым удалось быстро справиться.

По данным местных СМИ, на борту вертолета находились восемь человек — два члена экипажа и шесть пассажиров. Четверо из них, в том числе — один из пилотов, получили легкие травмы.