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Крушение вертолета Ми-17 ВВС Индии в Гималаях попало на видео
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Крушение вертолета Ми-17 ВВС Индии в Гималаях попало на видео 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Вертолет Ми-17, принадлежавший военно-воздушным силам Индии, потерпел крушение при посадке в горной деревне Кедарнатх, расположенной на высоте более трех с половиной тысяч метров в штате Уттаракханд на севере страны.
Один из очевидцев запечатлел на камеру мобильного телефона, как воздушное судно во время снижения задело ограждение, после чего завалилось на бок и перевернулось.
Сразу после этого на борту начался пожар, с которым удалось быстро справиться.
По данным местных СМИ, на борту вертолета находились восемь человек — два члена экипажа и шесть пассажиров. Четверо из них, в том числе — один из пилотов, получили легкие травмы.
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