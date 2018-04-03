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На Ставрополье 3 апреля объявлено штормовое предупреждение
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На Ставрополье 3 апреля объявлено штормовое предупреждение 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщает STAV.AIF.RU о штормовом предупреждении для жителей южных районов Ставропольского края.
По прогнозам Гидрометцентра, 3 апреля на Ставрополье ожидаются обильные осадки и ветер до 17 м/с. Штормовое предупреждение затрагивает, в первую очередь, жителей Ипатовского городского округа и Апанасенковского района.
МЧС Ставрополья пристально следит за уровнем подъёма реки Калаус, который уже достиг критической отметки. Дачи, построенные в пойме реки, может затопить. Спасатели готовятся к возможному паводку. И всё же, по оценкам Гидрометцентра, уровень воды будет расти в течение суток, а с завтрашнего дня пойдёт на убыль.
Что касается температуры воздуха на 3 апреля, синоптики обещают +6… +15 в Ставропольском крае и +3… +13 в краевой столице.
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