Срочно: Вертолет индийских ВВС потерпел крушение в штате Уттаракханд после возгорания на борту

Нью-Дели , 3 апреля / Синьхуа / — Во вторник вертолет индийских ВВС потерпел крушение в штате Уттаракханд на севере страны после возгорания на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии. —0—