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Срочно: Вертолет индийских ВВС потерпел крушение в штате Уттаракханд после возгорания на борту
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Срочно: Вертолет индийских ВВС потерпел крушение в штате Уттаракханд после возгорания на борту 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Нью-Дели, 3 апреля /Синьхуа/ — Во вторник вертолет индийских ВВС  потерпел крушение в штате Уттаракханд на севере страны после
возгорания на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии.
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