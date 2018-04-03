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Ни пройти, ни проехать: метель парализовала трассу в Якутии
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Ни пройти, ни проехать: метель парализовала трассу в Якутии 

Мир24 17 минут назад
Сильная метель парализовала движение на 140-километровом участке федеральной трассы «Лена» в Якутии, передает телеканал «МИР 24».
Растут сугробы и на региональных дорогах — некоторые участки в Нерюнгринском районе полностью закрыты для всех видов транспорта.
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Сложная ситуация на улицах городов. Жители своими силами пытаются выбраться из снежного плена. Во власти стихии регион находится уже несколько дней. И в ближайшие дни погода не изменится, говорят синоптики.
Накануне сильная метель обрушилась на Самару. Снег парализовал местные трассы.
Первого апреля в Якутии произошло еще одно ЧП: пять районов Якутска и его пригородов остались без электричества из-за аварии на а местной теплоэлектростанции ГРЭС-2. Сейчас электроснабжение восстановлено.
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