Ни пройти, ни проехать: метель парализовала трассу в Якутии

Сильная метель парализовала движение на 140-километровом участке федеральной трассы «Лена» в Якутии , передает телеканал «МИР 24».

Растут сугробы и на региональных дорогах — некоторые участки в Нерюнгринском районе полностью закрыты для всех видов транспорта.

Ураганы, вспышки на солнце и аномальный холод

Нас ждут новые потрясения

Сложная ситуация на улицах городов. Жители своими силами пытаются выбраться из снежного плена. Во власти стихии регион находится уже несколько дней. И в ближайшие дни погода не изменится, говорят синоптики.

Накануне сильная метель обрушилась на Самару . Снег парализовал местные трассы.

Первого апреля в Якутии произошло еще одно ЧП: пять районов Якутска и его пригородов остались без электричества из-за аварии на а местной теплоэлектростанции ГРЭС-2. Сейчас электроснабжение восстановлено.

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