Военные готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом 

Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная ситуация в Кумылженском районе, там подтоплены 25 домовладений с населением 754 человека. Накануне на территории района введен режим ЧС. Военные инженеры округа находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки.