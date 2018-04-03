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Военные готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом
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Военные готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом 

Авторадио 25 минут назад
Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная ситуация в Кумылженском районе, там подтоплены 25 домовладений с населением 754 человека. Накануне на территории района введен режим ЧС. Военные инженеры округа находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки.
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