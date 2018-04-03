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Корабли КНР провели патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море
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Корабли КНР провели патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море 

ТАСС 29 минут назад
ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Корабли береговой охраны КНР совершили во вторник патрулирование в акватории спорных островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Государственного океанографического управления Китая.
"Группа кораблей береговой охраны Китая с бортовыми номерами 2307, 2401 и 31241 совершила 3 апреля патрулирование в территориальных водах островов Дяоюйдао", — сообщается в кратком заявлении ведомства.
Спор между Китаем и Японией вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство «национализировало» эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.
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