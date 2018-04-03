Корабли КНР провели патрулирование в акватории спорных островов в Восточно-Китайском море

ШАНХАЙ , 3 апреля. / ТАСС /. Корабли береговой охраны КНР совершили во вторник патрулирование в акватории спорных островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Государственного океанографического управления Китая.

"Группа кораблей береговой охраны Китая с бортовыми номерами 2307, 2401 и 31241 совершила 3 апреля патрулирование в территориальных водах островов Дяоюйдао", — сообщается в кратком заявлении ведомства.