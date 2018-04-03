Ещё
Рядом с Белым домом появился еще один подземный бункер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом с Белым домом появился еще один подземный бункер 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Под северной лужайкой у Белого дома есть секретный бункер для американского лидера и его помощников на случай ядерной войны. Об этом написал в своей книге «Белый дом Трампа: меняя правила игры» Рональд Кесслер. Он отметил, что строительные работы начались в 2010 году.
В администрации президента тогда утверждали, что производится плановая замена подземных коммуникаций. Но на самом деле возводился бункер. Работы оценили в 376 миллионов долларов.
ТАСС отмечает, что под восточным крылом Белого дома находится еще один подземный бункер, призванный защитить главу государства от ядерного удара — так называемый президентский центр чрезвычайных операций. Именно туда 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне был эвакуирован вице-президент США Ричард Чейни.
Российская Газета: последние новости
В Подмосковье начались проверки торговых центров Военный вертолет совершил экстренную посадку в Японии Во Внуково будет сложно попасть из-за встречи Благодатного огня
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность236
Стало известно о тайном счете Скрипалей100
Киевский прокурор появился на телевидении голым78
Семью Нетребко выгнали из театра41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя148
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение