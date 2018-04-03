Рядом с Белым домом появился еще один подземный бункер

Под северной лужайкой у Белого дома есть секретный бункер для американского лидера и его помощников на случай ядерной войны. Об этом написал в своей книге «Белый дом Трампа: меняя правила игры» Рональд Кесслер. Он отметил, что строительные работы начались в 2010 году.

администрации президента тогда утверждали, что производится плановая замена подземных коммуникаций. Но на самом деле возводился бункер. Работы оценили в 376 миллионов долларов.