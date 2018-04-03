Рядом с Белым домом появился еще один подземный бункер 

Под северной лужайкой у Белого дома есть секретный бункер для американского лидера и его помощников на случай ядерной войны. Об этом написал в своей книге «Белый дом Трампа: меняя правила игры» Рональд Кесслер. Он отметил, что строительные работы начались в 2010 году.
В администрации президента тогда утверждали, что производится плановая замена подземных коммуникаций. Но на самом деле возводился бункер. Работы оценили в 376 миллионов долларов.
ТАСС отмечает, что под восточным крылом Белого дома находится еще один подземный бункер, призванный защитить главу государства от ядерного удара — так называемый президентский центр чрезвычайных операций. Именно туда 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне был эвакуирован вице-президент США Ричард Чейни.