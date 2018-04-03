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Сахалин вновь отрезан от Большой земли
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Сахалин вновь отрезан от Большой земли 

Вести.Ru 1 час назад
Паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материковой частью России, закрыта из-за шторма. Синоптики прогнозируют, что погода начнет улучшаться в среду, 4 апреля, после обеда по местному времени.
В ближайшее время паромы «Сахалин-8» и «Сахалин-10» зайдут в порт Ванино Хабаровского края. Сейчас в Татарском проливе скорость ветра достигает 22 метров в секунду, а высота волн — 4,8 метра, передает "Интерфакс". Работу паромной переправы планируется возобновить в ночь на четверг, 5 апреля.
В минувшем месяце из-за циклонов и штормов в Татарском проливе паромная переправа Ванино-Холмск приостанавливала свою работу трижды.
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