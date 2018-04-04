В Забайкалье горит 150 гектаров леса

В Забайкальском крае площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в два раза — до 150 гектаров. Пожароопасный сезон объявлен в 20 районах.

По данным пресс-службы регионального Минприроды, зарегистрировано три лесных пожара в Читинском районе, угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации очагов принимают участие 46 человек.