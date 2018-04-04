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В Забайкалье горит 150 гектаров леса
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В Забайкалье горит 150 гектаров леса 

Вести.Ru 19 минут назад
В Забайкальском крае площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в два раза — до 150 гектаров. Пожароопасный сезон объявлен в 20 районах.
По данным пресс-службы регионального Минприроды, зарегистрировано три лесных пожара в Читинском районе, угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации очагов принимают участие 46 человек.
С начала пожароопасного сезона 2018 года в регионе зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади более 2,4 тысячи гектаров. В прошлом году в это время было 74 пожара на площади 11 тысяч гектаров, сообщает "Интерфакс".
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