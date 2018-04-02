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Перекрытия обрушились в новостройке на улице Исаковского
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Перекрытия обрушились в новостройке на улице Исаковского 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Отмечается, что ЧП произошло на третьем этаже, сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».
Сведений о пострадавших, как и площади обрушения, пока нет.
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