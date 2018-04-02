Авиакомпания «РусЛайн» увеличила количество рейсов из Белгорода в Москву до шести в день 

Ежедневное количество рейсов из Белгорода в Москву, выполняемых авиакомпанией «РусЛайн», увеличилось вдвое — с трех до шести. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Авиакомпания «РусЛайн» увеличивает частоту рейсов в Москву (Внуково) из Белгорода с трех до шести (вылеты в 06:15, 10:10, 11:25, 15:10, 17:35 и 20:15)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также увеличивается частота полетов из Ульяновска в столичный аэропорт Внуково с трех до пяти раз в день (вылеты в 07:10, 12:10, 17:15, 21:35 и 22:45).