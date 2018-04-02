В Приморье на промышленном объекте произошёл серьёзный пожар

Второго апреля в селе Черниговка Приморского края произошел пожар.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, горел один из корпусов местного предприятия. Наблюдалось открытое пламя и черный едкий дым.

О пострадавших информации нет.