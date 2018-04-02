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В Приморье на промышленном объекте произошёл серьёзный пожар
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В Приморье на промышленном объекте произошёл серьёзный пожар
Prim.News
1 час назад
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Второго апреля в селе Черниговка
Приморского края
произошел пожар.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, горел один из корпусов местного предприятия. Наблюдалось открытое пламя и черный едкий дым.
О пострадавших информации нет.
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