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В Приморье на промышленном объекте произошёл серьёзный пожар
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В Приморье на промышленном объекте произошёл серьёзный пожар 

Prim.News 1 час назад
Второго апреля в селе Черниговка Приморского края произошел пожар.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, горел один из корпусов местного предприятия. Наблюдалось открытое пламя и черный едкий дым.
О пострадавших информации нет.
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