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Угроза паводка: уровень воды в водоемах Ростовской области достиг опасной отметки
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Угроза паводка: уровень воды в водоемах Ростовской области достиг опасной отметки 

Деловое сообщество 36 минут назад
Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщает о возможности подтопления паводкоопасных районов на севере области. Уровень воды будет подниматься до конца суток 2 апреля и сутки 3 апреля из-за весеннего половодья, а также из-за поступления талых вод с территории Волгоградской области.
Во всех районах области прошли учения сотрудников МЧС для отработки методов реагирования при подтоплении жилых районов. Спасатели призывают муниципальные власти внимательно наблюдать за ситуацией около водоемов, а местных жителей проявить бдительность и воздержаться от прогулок по берегам рек и озер.
Донские спасатели уже спасли от паводка жителей х. Кружилинского Шолоховского района. Уровень воды в реке Черной резко поднялся из-за потепления 1 апреля. Во власти стихии оказались несколько домов, спасателям пришлось эвакуировать жителей. Слаженные действия помогли минимизировать возможный урон от подтопления.
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