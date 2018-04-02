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Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер
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Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Пожар в Сочи локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в центре Сочи на улице Пятигорская, 92, произошел пожар в 5-этажном доме на площади 600 квадратных метров. Как уточнили спасатели, возгорание произошло на кровле дома.
"Пожар локализован в 19.19 мск на площади 500 квадратных метров. На месте пожара по повышенному 3 номеру сложности работает пожарное спасательное подразделение МЧС России и другие экстренные службы. Тушение пожара осложняет сильный ветер", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проведена эвакуация 50 жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения. Общая численность привлеченных к ликвидации пожара составила 133 человека и 39 единиц техники.
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