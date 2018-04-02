Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер

Ранее сообщалось, что в центре Сочи на улице Пятигорская, 92, произошел пожар в 5-этажном доме на площади 600 квадратных метров. Как уточнили спасатели, возгорание произошло на кровле дома.

"Пожар локализован в 19.19 мск на площади 500 квадратных метров. На месте пожара по повышенному 3 номеру сложности работает пожарное спасательное подразделение МЧС России и другие экстренные службы. Тушение пожара осложняет сильный ветер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведена эвакуация 50 жильцов дома, для которых подготовлен пункт временного размещения. Общая численность привлеченных к ликвидации пожара составила 133 человека и 39 единиц техники.