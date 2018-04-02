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На место пожара в Сочи прибыл мэр
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На место пожара в Сочи прибыл мэр 

Мир24 36 минут назад
В центре города загорелся пятиэтажный дом, сообщила пресс-служба МЧС.
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