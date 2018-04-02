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В Бразилии проведена массовая эвакуация из-за землетрясения в Боливии
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В Бразилии проведена массовая эвакуация из-за землетрясения в Боливии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay/Wikimedia Commons
В бразильской столице Бразилиа была проведена массовая эвакуация сотрудников ряда ведомств после сильного землетрясения, зарегистрированного на юге Боливии, передает портал Globo.
По данным издания, были эвакуированы здания здания министерства общественной безопасности, министерства образования, министерства юстиции, министерства промышленности и торговли страны, а также ряд других правительственных учреждений.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее сообщалось, что на юге Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.
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