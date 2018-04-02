В Бразилии проведена массовая эвакуация из-за землетрясения в Боливии

Ранее сообщалось, что на юге Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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