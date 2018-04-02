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Сотни человек эвакуированы в двух городах Бразилии из-за землетрясения в Боливии
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Сотни человек эвакуированы в двух городах Бразилии из-за землетрясения в Боливии 

Говорит Москва 1 час назад
Подземные толчки ощущались в бразильских городах Бразилиа и Сан-Паулу. Людей эвакуировали из многоэтажных офисных зданий, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.
Ранее Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения в Боливии составила 6,8.
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