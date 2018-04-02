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В Ейске произошел взрыв в частном жилом доме, пострадал один человек
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В Ейске произошел взрыв в частном жилом доме, пострадал один человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел на территории частного жилого дома в городе Ейске в Краснодарском крае, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел в хозяйственной постройке дома 15 на улице Крупской. Пострадавший госпитализирован в Ейскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние пострадавшего и обстоятельства взрыва уточняются.
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