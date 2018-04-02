В Ейске произошел взрыв в частном жилом доме, пострадал один человек

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел на территории частного жилого дома в городе Ейске в Краснодарском крае , пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел в хозяйственной постройке дома 15 на улице Крупской. Пострадавший госпитализирован в Ейскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства. По его словам, состояние пострадавшего и обстоятельства взрыва уточняются.