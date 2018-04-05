Ещё
В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: v1.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Уровень воды продолжит повышаться в притоках рек Хопер и Медведица в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всей области был введен режим ЧС. Сложная обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском и городском округе городе Михайловке. В данных районах, по состоянию на утро четверга, частично подтопленными оставались 27 населенных пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек.
"По сообщению Волгоградского ЦГМС (центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.) 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках реки Хопра и реки Медведицы в северных, северо-западных районах Волгоградской области с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. На реке Бузулук (населенный пункт Преображенская) уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки", — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, из подтопленных районов отселено 328 человек, из них в пункты временного размещения — 39 человек. Накануне в русле реки Вязовка в Еланском районе были проведены подрывные работы для ликвидации ледового затора.
РИА Новости: последние новости
Генштаб назвал число американских бомбардировщиков в Тихоокеанском регионе Во Франции при крушении вертолета погибли два человека В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила308
В России введут новую меру пресечения56
«Крым захватим танками»414
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение