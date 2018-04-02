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Слабые катаклизмы вредят больше масштабных катастроф
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Слабые катаклизмы вредят больше масштабных катастроф 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Японские ученые оценили вред, который приносят дикой природе погодные аномалии. Оказалось, что масштабные катастрофы не всегда самые опасные. Подробности исследования можно найти в журнале Scientific Reports.
Экологам и защитникам природы необходимо оценивать ущерб от природных бедствий для конкретных видов животных и растений, чтобы лучше планировать меры по их защите. Однако предсказать, насколько значительными будут последствия цунами или долгих морозов, сложно. Для этого необходимо сравнивать, например, высоту волн при цунами и силу ветра при ураганах.
Авторы статьи предложили использовать единую величину, которую назвали периодами восстановления и повторения (return period). Они показывают, как часто происходят катаклизмы и сколько времени требуется популяции, чтобы восстановиться после них.
Исследователи измерили период повторения 27 природных катастроф, произошедших с 1946 по 2011 год и их влияние на жизнь 50 видов живых существ. Они обнаружили, что природа больше страдает от не очень сильных катаклизмов, если они случаются часто, чем от масштабных, но редких катастроф. Так, цунами 2011 года, обрушившееся на Японию, сравнительно слабо повлияло на жизнь прибрежных обитателей, его можно сравнить с последствиями более слабого шторма 2006 года.
«Неожиданно слабые последствия можно объяснить тем, что цунами длилось всего несколько часов. Шторм 2006 года, обрушившийся на побережье Тохоку, продолжался несколько дней и сказался на состоянии приливных зон примерно так же, как и цунами. Такие штормы случаются намного чаще, чем цунами», — пояснил один из авторов работы, сотрудник Университета Хоккайдо Такаси Нода.
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