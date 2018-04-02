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В Заводском районе Саратова обрушился расселенный дом
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В Заводском районе Саратова обрушился расселенный дом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы областной службы спасения, обрушение средней части расселенного дома произошло по адресу: ул. Киевская, дом № 10.
По словам очевидцев, незадолго до инцидента из здания доносились звуки работающего электроинструмента. На месте работают сотрудники МЧС, сотрудники областной службы спасения, врачи центра медицины катастроф и спасатели городской службы спасения. К месту происшествия по распоряжению Юрия Юрина для поиска возможных пострадавших направлена кинологическая служба.
Информация о причинах обрушения и числе пострадавших в настоящий момент уточняется.
Фото: прес-служба Службы спасения Саратовской области
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