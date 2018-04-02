В Заводском районе Саратова обрушился расселенный дом

По данным пресс-службы областной службы спасения, обрушение средней части расселенного дома произошло по адресу: ул. Киевская, дом № 10.

По словам очевидцев, незадолго до инцидента из здания доносились звуки работающего электроинструмента. На месте работают сотрудники МЧС , сотрудники областной службы спасения, врачи центра медицины катастроф и спасатели городской службы спасения. К месту происшествия по распоряжению Юрия Юрина для поиска возможных пострадавших направлена кинологическая служба.

Информация о причинах обрушения и числе пострадавших в настоящий момент уточняется.