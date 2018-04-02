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Жители Кумылженского района не хотят уезжать из затопленных домов
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Жители Кумылженского района не хотят уезжать из затопленных домов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители затопленной станицы Кумылженская Волгоградской области не спешат уезжать из своих домов. В организованные пункты временного размещения пока не приехал ни один станичник.
— Сотрудники МЧС вместе с представителями администрации ездят по дворам и предлагают местным жителям эвакуацию, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Большинство станичников отказываются уезжать со своих подворий. Некоторые решили переждать половодье у своих родственников и все же перебрались в соседние районы.
В пресс-службе МЧС добавили, что вода до сих пор не пошла на спад.
— Уровень воды уменьшился на один-два сантиметра, — прокомментировали спасатели.
Выходить из берегов река Кумылга начала еще накануне вечером — по многим улицам станицы с трудом проезжают автомобили. Сегодня в Кумылженском районе Волгоградской области из-за сильного паводка объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам местных жителей, под воду уходят дома, ближе всего расположенные к реке. Затоплены и все центральные улицы.
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