Жители Кумылженского района не хотят уезжать из затопленных домов

Жители затопленной станицы Кумылженская Волгоградской области не спешат уезжать из своих домов. В организованные пункты временного размещения пока не приехал ни один станичник.

— Сотрудники МЧС вместе с представителями администрации ездят по дворам и предлагают местным жителям эвакуацию, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Большинство станичников отказываются уезжать со своих подворий. Некоторые решили переждать половодье у своих родственников и все же перебрались в соседние районы.

В пресс-службе МЧС добавили, что вода до сих пор не пошла на спад.

— Уровень воды уменьшился на один-два сантиметра, — прокомментировали спасатели.

Выходить из берегов река Кумылга начала еще накануне вечером — по многим улицам станицы с трудом проезжают автомобили. Сегодня в Кумылженском районе Волгоградской области из-за сильного паводка объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам местных жителей, под воду уходят дома, ближе всего расположенные к реке. Затоплены и все центральные улицы.