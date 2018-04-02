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В Саратове рухнул четырехэтажный дом
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В Сочи горит пятиэтажный дом

В Саратове обрушилась часть нежилого дома, предварительно, пострадавших нет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Часть нежилого дома обрушилась на площади около 100 квадратных метров в Саратове, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Произошло частичное обрушение выселенного 4-этажного дома по адресу: улица Киевская, 10а", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло между первым и вторым этажами здания. Обстоятельства ЧП уточняются.
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