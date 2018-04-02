В Саратове рухнул четырехэтажный дом

В Саратове обрушилась часть нежилого дома, предварительно, пострадавших нет

"Произошло частичное обрушение выселенного 4-этажного дома по адресу: улица Киевская, 10а", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло между первым и вторым этажами здания. Обстоятельства ЧП уточняются.