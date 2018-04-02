В Шолоховском районе река вышла из берегов и подтопила один из хуторов

На Дону начался сезон весенних паводков. В Шолоховском районе Ростовской области произошел первый в этом году потоп. 1 апреля резко потеплело, лед начал таять, и река Черная вышла из берегов. Вода хлынула на улицы хутора Кружилинского.

— Спасатели распилили ледяной затор на реке рядом с хутором. Жителей нескольких домов вместе с их животными пришлось эвакуировать, — рассказали в пресс-службе областной поисково-спасательной службы на воде.

Вода начала отступать рано утром 2 апреля. Сейчас спасатели помогают жителям справиться с последствиями потопа.