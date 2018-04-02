Самолет Москва-Бангкок возвращается в «Шереметьево» из-за смерти пассажира

Бангкок ( Командир российского дальнемагистрального Боинга-777, направлявшегося из Москвы Таиланд ), вынужден был развернуть самолет над Индией из-за смерти пассажира на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, самолет возвращается в аэропорт « Шереметьево

«Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров — мужчина — скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета в «Шереметьево», — сказал источник.

Он отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер». Ожидается, что Боинг-777 прилетит в Москву около 19:00 мск.

Напомним, в конце февраля самолет А319 « Уральских авиалиний » совершил вынужденную посадку в Красноярске . Такое решение было принято из-за неисправности двигателя.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM