Самолет Москва-Бангкок возвращается в «Шереметьево» из-за смерти пассажира 

Командир российского дальнемагистрального Боинга-777, направлявшегося из Москвы в Бангкок (Таиланд), вынужден был развернуть самолет над Индией из-за смерти пассажира на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По его словам, самолет возвращается в аэропорт «Шереметьево.
«Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров — мужчина — скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета в «Шереметьево», — сказал источник.
Он отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер». Ожидается, что Боинг-777 прилетит в Москву около 19:00 мск.
Напомним, в конце февраля самолет А319 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Красноярске. Такое решение было принято из-за неисправности двигателя.
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