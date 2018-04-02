Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области

Несколько домов оказались подтоплены в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области

Как сообщает региональная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ , произошедшее 1 апреля потепление стало причиной быстрого таяния льда и резкого увеличения уровня воды в реке Черная вблизи хутора.

Было подтоплено несколько домов. Их жителей пришлось эвакуировать.

Также спасатели вывезли с подтопленной территории домашних животных.

Сообщается, что 2 апреля вода начала отступать. В настоящее время в хуторе ведутся работы по ликвидации последствий паводка.