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Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области
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Несколько домов оказались подтоплены в одном из хуторов Ростовской области 

АиФ Ростов 52 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Несколько домов оказались подтоплены в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области.
Как сообщает региональная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ, произошедшее 1 апреля потепление стало причиной быстрого таяния льда и резкого увеличения уровня воды в реке Черная вблизи хутора.
Было подтоплено несколько домов. Их жителей пришлось эвакуировать.
Также спасатели вывезли с подтопленной территории домашних животных.
Сообщается, что 2 апреля вода начала отступать. В настоящее время в хуторе ведутся работы по ликвидации последствий паводка.
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