Самолет Москва-Бангкок вернется в аэропорт из-за смерти пассажира 

Лайнер вернется в столицу к вечеру.
Командир российского самолета «Боинг 777», выполнявший рейс из Москвы в Таиланд, принял решение вернуться в аэропорт из-за смерти пожилого пассажира на борту.
— Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров — мужчина — скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета в Шереметьево, — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
По данным источника, самолет совершит посадку в столичном аэропорту примерно в 19:00.
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