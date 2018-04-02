Самолет Москва-Бангкок вернется в аэропорт из-за смерти пассажира

Лайнер вернется в столицу к вечеру.

Командир российского самолета «Боинг 777», выполнявший рейс из Москвы Таиланд , принял решение вернуться в аэропорт из-за смерти пожилого пассажира на борту.

— Во время полета, когда лайнер находился в воздушном пространстве Индии, один из пожилых пассажиров — мужчина — скоропостижно скончался на борту. Командир принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета в Шереметьево , — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

По данным источника, самолет совершит посадку в столичном аэропорту примерно в 19:00.

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