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Пензенская агломерация завершила аукционы на ремонт дорог
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Пензенская агломерация завершила аукционы на ремонт дорог 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Пензенская агломерация на своей территории в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» одна из первых отчиталась о состоявшихся аукционах по всем 187-ми объектам, подлежащих ремонту. Всего в 2018 году намерены отремонтировать 123 км на 124 объектах.
Как сообщает пресс-центр регионального минстроя, в областном центре будет произведен ремонт 93 км дорог на 88 улицах. В Засечном сельсовете отремонтирует 15, 5 км на 32 улицах. В Заречном в нормативное состояние приведут 3 км дорог. Так же новое дорожное покрытие появится на 11 км автомобильных дорог регионального значения.
«Подрядчики начнут свои работы 25 апреля», — добавили в пресс-службе ведомства.
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