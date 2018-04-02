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При ударе афганских ВВС по школе в провинции Кундуз погибли десятки человек
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При ударе афганских ВВС по школе в провинции Кундуз погибли десятки человек 

РИА Новости 21 минуту назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВВС Афганистана нанесли удар по медресе в провинции Кундуз на севере страны, десятки человек погибли, сообщает телеканал Tolo News.
Медресе расположено в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем радикального движения «Талибан»*. По информации военных, в момент удара в школе находились около 200 человек, среди них один из высокопоставленных представителей «Талибана»*.
Как сообщили местные власти, общее число погибших и пострадавших составило 25 человек. Однако, по данным очевидцев, жертв в результате авиаудара значительно больше.
*Запрещенная в России террористическая организация
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