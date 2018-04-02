Алтай — затопленный край: на откачку ледяной воды брошены все силы

Алтай затопило. Паводковые воды накрыли полсотни населенных пунктов края. На откачку воды бросили все региональные силы спасателей. В случае необходимости подключиться готовы и отряды МЧС из соседних областей, передает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов

Облеты спасатели совершают ежедневно. Ищут новые затопленные территории, к которым без плавсредств не добраться. В Алтайском крае около 40 населенных пунктов остаются в зоне бедствия. Но внезапно ударивший мороз устроил спасателям короткую передышку.

«Все сковало льдом и замерзло. Это дает нам время для того, чтобы провести перегруппировку сил, дать возможность отдохнуть муниципалитету, спасателям, службам и приготовиться к новым угрозам, которые могут быть», — заявил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин

По колено в ледяной воде. На приусадебных участках работы не останавливаются. В некоторых домах полностью затопило погреба. Воду откачивают, но она снова прибывает. Сейчас в зоне бедствия работают около полутора тысяч спасателей и больше 500 единиц спецтехники. Однако людей не хватает. Самая сложная ситуация в Краснощековском, Усть-Пристанском и Зональном районах. А с приходом тепла в Крае ждут разлива рек еще и в горных районах. «Там, где будет впадение этих малых рек уже в Бия, Катунь, Обь — главную артерию Алтайского края, ситуация будет довольно сложная», — отметил Игорь Лисин.

В помощь своим коллегам готова отправиться группировка из Новосибирской области

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