В Иркутской области произошло подтопление

Талая вода в Иркутской области затопила более 80 участков, на которых проживают жители посёлка Хомутово, передаёт ОТР.

Подтопление затронуло не только дороги и земельные участки, но и жилые дома: во многих из них уже затоплены погреба, а жильцы самостоятельно вычерпывают воду. При ликвидации чрезвычайной ситуации в населённом пункте работает около тридцати спасателей и несколько десятков единиц боевой техники.