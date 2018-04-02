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В Иркутской области произошло подтопление
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В Иркутской области произошло подтопление 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Талая вода в Иркутской области затопила более 80 участков, на которых проживают жители посёлка Хомутово, передаёт ОТР.
Подтопление затронуло не только дороги и земельные участки, но и жилые дома: во многих из них уже затоплены погреба, а жильцы самостоятельно вычерпывают воду. При ликвидации чрезвычайной ситуации в населённом пункте работает около тридцати спасателей и несколько десятков единиц боевой техники.
Кроме того, сотрудники МЧС вырыли каналы для отведения воды. Приток воды повредил коммуникационную систему посёлка: большинство домов остались без воды и тепла, а электричество работает с перебоями. Снежный покров в иркутских лесах и полях ещё остаётся, поэтому эксперты опасаются, что паводок в ближайшие дни не прекратится.
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