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США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
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США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии 

РИА Новости 46 минут назад
РИА НОВОСТИ. В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ США СЕРЬЕЗНО ОБОСНОВАЛИСЬ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ЕВФРАТА, СОЗДАЮТ ТАМ ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ИЗОЛИРУЮТ РАЙОН ОТ САР — ЛАВРОВ
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