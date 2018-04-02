Владимирская область попала в список уязвимых для катастроф регионов

Фото с ресурса pxhere.com Центр «Антистихия» включил Владимирскую область в список регионов с высоким риском возникновения катастроф.

По данным экспертов, серьёзные природные катаклизмы угрожают в 2018 году 30 регионам страны. Опасные прогнозы составили представители центра «Антистихия». Специалисты предполагают, что около 60% населения России уже в этом году столкнётся с различными видами природных катастроф и нетехногенных аварий.

Среди опасных погодных явлений эксперты выделили ураганы, шквалистый ветер, град и пожары, которые захватят большую часть страны. Неблагоприятные погодные явления в Центральном округе возможны в Москве Подмосковье , а также во Владимирской и Тверской области

Аналитик подчеркивают, что это не конкретный список природных катастроф, которые точно произойдут, а всего лишь прогноз. Эксперты говорят, что анализ гидрометеорологических явлений на территории России, проведённый за последние четверть века, даёт неутешительные результаты — количество природных катастроф будет с каждым годом лишь увеличиваться и достигнет 16-ти в год.