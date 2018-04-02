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Владимирская область попала в список уязвимых для катастроф регионов
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Владимирская область попала в список уязвимых для катастроф регионов 

ТВ-МИГ 59 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса pxhere.com  Центр «Антистихия» включил Владимирскую область в список регионов с высоким риском возникновения катастроф.
По данным экспертов, серьёзные природные катаклизмы угрожают в 2018 году 30 регионам страны. Опасные прогнозы составили представители центра «Антистихия». Специалисты предполагают, что около 60% населения России уже в этом году столкнётся с различными видами природных катастроф и нетехногенных аварий.
Среди опасных погодных явлений эксперты выделили ураганы, шквалистый ветер, град и пожары, которые захватят большую часть страны. Неблагоприятные погодные явления в Центральном округе возможны в Москве и Подмосковье, а также во Владимирской и Тверской области.
Аналитик подчеркивают, что это не конкретный список природных катастроф, которые точно произойдут, а всего лишь прогноз. Эксперты говорят, что анализ гидрометеорологических явлений на территории России, проведённый за последние четверть века, даёт неутешительные результаты — количество природных катастроф будет с каждым годом лишь увеличиваться и достигнет 16-ти в год.
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