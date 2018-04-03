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В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Алтайском крае и Туве
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В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Алтайском крае и Туве 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация с паводками остается сложной в Алтайском крае и Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
"Сложная гидрологическая ситуация, вызванная обильным снеготаянием в горной местности, сохраняется в Алтайском крае и в Туве. На утро 3 апреля в Алтайском крае остаются подтопленными шесть домов и 430 приусадебных участков", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Туве подтоплены 25 домов, отселены 42 человека; в Хакасии в 16 населённых пунктах в общей сложности в зоне подтопления находятся 147 приусадебных участков, в Иркутской области — 53 приусадебных участка.
Спасатели вместе с коммунальными службами отсыпают дамбы, углубляют водоотводные каналы и откачивают воду с подтопленных территорий.
В ближайшие сутки ухудшения гидрологической обстановки не прогнозируется, добавил представитель Сибирского регионального центра МЧС.
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