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МЧС рассказало, сколько подтопленных домов осталось на Алтае и в Туве
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МЧС рассказало, сколько подтопленных домов осталось на Алтае и в Туве 

РИА Новости 44 минуты назад
НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Обстановка с паводком в регионах Сибири стабильная, подтопленными остается 21 жилой дом; оперативные службы следят за рекой Селенга в Бурятии, где повышается уровень воды, сообщает в среду Сибирский региональный центр МЧС РФ.
"По данным гидрологических служб, в целом обстановка на реках Сибири стабильная. Динамика разрушения ледостава, а также мониторинг текущей обстановки на опасных участках рек осуществляется с помощью космического мониторинга", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, талые воды уходят из подтопленных домовладений в Алтайском крае и в Туве. На утро 4 апреля в Алтайском крае сохраняется вода на территории 311 приусадебных участков и шести частных домов. В Туве остаются подтопленными 15 домов.
"Внимание оперативных служб направлено на реку Селенга в Бурятии. Ледоход на реке сопровождается повышением уровня воды, возможен выход реки в пойменную зону. Угрозы подтопления населенным пунктам и хозяйственным объектам не прогнозируется", — говорится в сообщении.
В Иркутской области (населенный пункт Хомутово), где накануне оказались под водой 53 приусадебных участка, изменений гидрологической обстановки пока нет. Коммунальные службы и местный пожарно-спасательный гарнизон ведут отсыпку дамбы, углубляют водоотводные каналы, откачивают воду. Эвакуация людей не требуется.
В Сибирском регцентре МЧС отметили, что в ближайшие сутки в Сибири сохранится морозная погода, препятствующая паводку, однако синоптики прогнозируют резкое потепление в период с 6 по 9 апреля. В республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, в Кемеровской области ожидаются высокие дневные температуры, местами до +18. Интенсивное снеготаяние может спровоцировать новые подтопления.
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