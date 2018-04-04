МЧС рассказало, сколько подтопленных домов осталось на Алтае и в Туве

"По данным гидрологических служб, в целом обстановка на реках Сибири стабильная. Динамика разрушения ледостава, а также мониторинг текущей обстановки на опасных участках рек осуществляется с помощью космического мониторинга", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, талые воды уходят из подтопленных домовладений в Алтайском крае и в Туве . На утро 4 апреля в Алтайском крае сохраняется вода на территории 311 приусадебных участков и шести частных домов. В Туве остаются подтопленными 15 домов.

"Внимание оперативных служб направлено на реку Селенга в Бурятии. Ледоход на реке сопровождается повышением уровня воды, возможен выход реки в пойменную зону. Угрозы подтопления населенным пунктам и хозяйственным объектам не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Иркутской области (населенный пункт Хомутово), где накануне оказались под водой 53 приусадебных участка, изменений гидрологической обстановки пока нет. Коммунальные службы и местный пожарно-спасательный гарнизон ведут отсыпку дамбы, углубляют водоотводные каналы, откачивают воду. Эвакуация людей не требуется.