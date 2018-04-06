Как спастись во время паводка 

ТАСС: последние новости

СМИ: более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на востоке Канады

СМИ: 32 черных дельфина выбросились на берег в Новой Зеландии

СК начал проверки по факту гибели двух человек в паводковой зоне в Алтайском крае