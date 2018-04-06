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Как спастись во время паводка
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Как спастись во время паводка 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
В России начался весенний паводок. Подтоплены дома в Алтайском крае, Хакасии, Туве. Началась эвакуация жителей в Волгоградской области. ТАСС рассказывает, как подготовиться к этому бедствию и что делать, если оно наступило.
ТАСС: последние новости
СМИ: более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на востоке Канады СМИ: 32 черных дельфина выбросились на берег в Новой Зеландии СК начал проверки по факту гибели двух человек в паводковой зоне в Алтайском крае
 Ещё 6 источников 
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